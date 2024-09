St. Radegund bei Graz: Der Schulalltag im Kurhaus

Mittwochmorgen in St. Radegund bei Graz: Von allen Seiten strömen Kinder in das Zentrum der unwettergebeutelten Ortschaft am Fuße des Schöckls. Doch ihr Weg führt sie am eigentlichen Schulgebäude vorbei – und stattdessen in das wenige hundert Meter entfernte Kurhaus. Unter ihnen ist der achtjährige Mario – ein Bursche mit blonden Haaren und giftgrüner Schultasche. „Ich würde schon lieber in die echte Schule gehen“, sagt er. Doch das ist aktuell leider nicht möglich.