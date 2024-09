Landschloss droht zum Schandfleck zu verkommen

Auf der Toscana-Halbinsel in Gmunden scheint der Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes in weiter Ferne. Trotz eines Baubescheids für die Errichtung eines Hotels steht das Haus am Traunseeufer seit langer Zeit leer. Es wird auch nicht saniert. Die Sorgen vor dem Verfall werden deshalb immer größer.