Im Bett Zigaretten geraucht: Matratze fing Feuer

Gegen 19.30 Uhr rauchte ein 32-jähriger Mann in seiner Wohnung in der Gemeinde Micheldorf, Bezirk St. Veit an der Glan, im Bett liegend eine Zigarette. „Er tötete die Zigarette im Aschenbecher, welcher ebenfalls im Bett war, aus“, schildert die Polizei.