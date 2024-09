Acht Jahre genug – Krenmayr hört in Siegendorf auf

Acht Jahre hat Peter Krenmayr das Zepter in Siegendorf geschwungen – passiert ist beim derzeitigen Ostligisten in dieser Zeit enorm. Natürlich waren auch ein paar Rückschläge, wie der Ostliga-Abstieg, dabei – aber schlussendlich hat Krenmayr bei den Burgenländern viel bewirkt. „Es waren wunderschöne acht Jahre und es hat extrem viel Spaß gemacht, aber irgendwann muss man auch zu einem Ende kommen und die Freizeit genießen“, lächelt Krenmayr.



In einer außerordentlichen Generalversammlung wurde vor einigen Tagen auch der Vorstand der Siegendorfer vom Rücktritt informiert. Für die Vorstandsriege natürlich ein herber Schlag. „Mit dem haben wir natürlich nicht gerechnet“, meint etwa Obmann Stefan Strommer, „für den Verein ein großer Verlust. Der Verein ist natürlich jetzt gefragt. Immerhin hat Peter viel geleistet.“



Nur zwei Spiele verpasst

Wie verbunden Peter Krenmayr mit dem Klub ist, zeigt die Tatsache, dass er lediglich zwei (!) Spiele verpasst hat. „Eines war in Eltendorf und das andere in Kohfidisch“, kann sich Krenmayr noch genau erinnern, „ich hab quasi acht Jahre, sieben Tage die Woche für Siegendorf gelebt.“