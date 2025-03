Rüdigers „Löwe“ im Käfig zog sogar Piqué den Nerv

Und eben beim Wiener Sportclub in der Regionalliga Ost. Im Winter unterschrieb der langjährige Vienna-Keeper Oktay Kazan beim „Derby of Love“-Kontrahenten. Und meldete sich aus Spaß für das Kings League International an, quasi der Weltmeisterschaft von Piques Kleinfeld-Entertainment-Liga. „Als der Anruf kam, dass ich dabei bin, hatte ich schon wieder völlig drauf vergessen.“ Aber nicht verzichtet. So stand er für die türkische Auswahl unter Teamkäpitan Arda Turan im Kasten und parierte Piques Spanier aus dem eigenen Turnier. „Ja, da war er nicht so happy, als ich ihn danach um ein Foto gebeten hab.“ Bekommen hat’s der 26-Jährige trotzdem.