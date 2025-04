Hamilton reagiert: „Das ist kompletter Müll!“

Holpriger Start für Hamilton mit Ferrari

Hamilton hatte nach einem enttäuschenden Auftakt in Australien jüngst in Shanghai den Sprint gewonnen und war dann wie sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) beim Großen Preis von China nachträglich disqualifiziert worden. Er „fühle keinerlei Frust“ deshalb, sagte Hamilton in Suzuka: „Ich weiß nicht, ob alle erwartet haben, dass wir ab dem ersten Rennen dominieren und die Weltmeisterschaft gewinnen in unserem ersten Jahr.“