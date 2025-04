Grealish widmet Führungstor seinem toten Bruder

Es war in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnlicher Abend für Grealish. Allein sein Tor mutete dieser Tage schon als Seltenheit an. Zweite Spielminute: Savinho geht auf halbrechts bis zur Otulinie durch, spielt im Rückraum zwischen Fünfer und Elfer Kamerad Grealish frei, der schiebt zum 1:0 ein. Es war sein erstes Pflichtspieltor seit 22. Jänner. Damals hatte er in der Champions League bei der 2:4-Niederlage gegen PSG getroffen. Sein bis dahin letztes Liga-Tor lag – auch mehr fach verletzungsbedingt – überhaupt schon eine halbe Ewigkeit zurück: Im Dezember 2023 hatte Grealish gegen Crystal Palace genetzt. Danach fast eineinhalb Jahre nicht mehr. Bis Mittwoch.