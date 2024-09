„Risiko in Kauf nehmen und mit Lust dabei sein“

„Auf meinem Grabstein wird mal Politiker stehen, ich sehe mich aber als Unternehmer, denn die meiste Zeit meines Lebens war ich als solcher tätig“, so Kern. Den kurzen Ausflug in die Politik habe er zwar nie bereut – „ich bin aber der Meinung, dass der Politik weniger Ideologie und mehr Wirtschaftswissen guttäte“, resümiert der Ex-Kanzler. Kern beantwortet e geduldig die Fragen der jungen Unternehmer und motivierte die Zuhörer: „Das Risiko in Kauf nehmen sowie mit Lust und Leidenschaft für seine Idee zu kämpfen – das zeichnet Start-ups aus und ist immens wichtig für unsere Wirtschaft.“