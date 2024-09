Worldskills-Sieger: „Das Gefühl ist unglaublich“

Sieben Medaillen für Österreich, davon zweimal Edelmetall für die Steiermark und ganze 22 „Medallions for Excellence“: Die Bilanz der diesjährigen Berufsweltmeisterschaften Worldskills in Lyon kann sich sehen lassen. So geht es den erfolgreichen Fachkräfte Magdalena Rath und Florian Gruber jetzt.