Der beste Fliesenleger der Welt kommt aus Aigen

Groß war der Jubel, als die Rot-Weiß-Rote Flagge in der Kategorie „Wall and Floor Tiling“ – zu Deutsch Fliesenlegen – auf den Bildschirmen im Olympique-Lyon-Stadion auftauchte. Und tatsächlich: Die Goldene geht an Medaillenhoffnung Florian Gruber aus Aigen im Ennstal! Es war ein Gleichstand mit Dänemark.