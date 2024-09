Wettkämpfe enden mit rot-weiß-rotem Jubel

Es sind wahre Gänsehaut-Momente, die die Teilnehmer, die Familien, Freunde und die jubelnde, nicht nur im übertragenen Sinne rot-weiß-rote Delegation in der Euroexpo in Lyon am Samstag erleben: Der Moment, in dem der Schlusspfiff ertönt, „I am from Austria“ aus dem mobilen Lautsprecher dröhnt, in dem der Druck der ganzen letzten Woche, der Monate der Vorbereitung auf die Berufsweltmeisterschaften, endlich abfällt.