Schüler dürfen wegen Wetter weiter daheim bleiben

Alle Schulen in OÖ geöffnet

In Oberösterreich musste am Montag – anders als in Niederösterreich – aber keine Schule vollständig schließen, heißt es von der Bildungsdirektion zur „Krone“. An manchen Standorten seien aber zu Wochenbeginn weniger Schüler erschienen. „Die Schulen entscheiden vor Ort, ob Regelunterricht stattfindet oder nur Betreuung angeboten wird“, so die Bildungsdirektion.