„Wir verlieren den Großteil unseres Wohlstands“

Im Gespräch mit der „Bild am Sonntag“ rechnet Wiedeking, der 2008 mit einem Salär von 100 Millionen Euro der bestbezahlte Manager der Welt war, mit der heutigen politischen Führung ab: „Wir werden gesteuert von Laien, die nichts gelernt haben und in ihrem Leben auch nichts zustande gebracht haben, außer in der Politik ein großes Wort zu schwingen. Wir werden heute von Politikern gelenkt, die im Prinzip über keinerlei wirkliche Berufserfahrung verfügen.“ Mit katastrophalen Konsequenzen – auch für Österreich.