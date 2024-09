Österreichs Wahlbevölkerung wird immer älter

Am ältesten ist die Wahlbevölkerung im ersten Bezirk in Wien (Innere Stadt), hier sind 34,7 Prozent der Wahlberechtigten über 65 Jahre alt, dahinter folgen die Bezirke Leoben (33,3), Bruck-Mürzzuschlag und Güssing (je 33,1). Den höchsten Anteil an Jungwählerinnen und Jungwählern gibt es in den Wiener Bezirken Alsergrund (22,8), Margareten und Rudolfsheim-Fünfhaus (beide 22,1) sowie in Graz (21,2).