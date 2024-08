NR-Wahl: 6,35 Millionen Menschen können abstimmen

Über mehr als eine Million Wahlberechtigte verfügen Niederösterreich mit 1.296.079, Wien mit 1.127.958 und Oberösterreich mit 1.097.763. In der Steiermark gibt es 951.111 Stimmen zu holen, in Tirol 539.832, in Kärnten 432.295 und in Salzburg 391.219. Die wenigsten Wählerinnen und Wähler gibt es in Vorarlberg mit 276.034 und im Burgenland mit 233.738. Unter ihnen sind auch 62.651 Wahlberechtigte mit Wohnsitz im Ausland.