Skigebiet Hochkeil startet heute in die Skisaison

Für das Skigebiet Hochkeil mit dem Arthurhauslift in Mühlbach am Hochkönig sind die Schneemassen allerdings ein Segen: Die Betreiber des Familienskigebietes starten nämlich kurzerhand in die Skisaison. „Wir haben uns anfangs nicht so viel gedacht, aber wie wir die Schneemassen gesehen haben, haben wir unsere Pistenraupe rausgeschickt und gesehen, dass man präparieren kann“, lässt der Betreiber ausrichten.