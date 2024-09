Leader Austria musste erstmals Punkte abgeben

Nach sechs Siegen in Folge musste sich die Salzburger Austria in der Regionalliga West mit einem Remis begnügen. Gegen Reichenau kam man daheim trotz einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 hinaus. Indes musste Grünau beim 0:1 in Imst die nächste Niederlage hinnehmen. Kuchls Spiel in Dornbirn wurde abgesagt.