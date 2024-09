„Nicht der FC Hübel, es ist Zeit für neuen Wind“

„Man kann es nicht allen recht machen“

Bei der Jahreshauptversammlung 2017 in Zell am See trug er als einziger keine rote, sondern eine dunkle Krawatte zu weißem Hemd und Sakko. Als einziger stimmte Hübel, der Ex-Boss Gigi Ludwig als „wahren Mister Fußball“ bezeichnet, damals auch nicht für Leo Windtner. Reue empfindet der Salzburger aber nicht, wenn er an all seine Jahre im Amt denkt. „Anfangs wollte ich es allen recht machen. Aber irgendwann bin ich draufgekommen, dass das gar nicht möglich ist. Wenn ich falsch gelegen bin, oder einen Fehler gemacht habe, habe ich mich dafür entschuldigt.“