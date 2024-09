Iran: Forschungssatellit in Erdumlaufbahn gebracht

Im Auftrag der Revolutionsgarden hat der Iran einen Satelliten ins All befördert. Eine Trägerrakete habe den 60 Kilogramm schweren Forschungssatelliten „Chamran-1“ in eine Höhe von 550 Kilometern in die Erdumlaufbahn gebracht, so der Staatssender IRIB. Man habe bereits erste Signale erhalten.