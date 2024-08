Riesige Blackbox: Wie viele Raketen hat der Iran?

Russland liefert Waffen an den Iran: Was steckt dahinter?

Während die USA weiterhin Israel unterstützen, sorgt eine andere Entwicklung für Aufsehen: Kremlchef Wladimir Putin hat kürzlich Waffenlieferungen an den Iran veranlasst. Es handelt sich bei den Waffenlieferungen vor allem um elektronische Geräte, was sich als besonders problematisch erweist. Unmittelbar vor einem großen Konflikt neue Systeme an die iranischen Streitkräfte zu senden, ist außergewöhnlich. Komplizierte Elektronik kann nicht einfach von heute auf morgen gelernt oder eingesetzt werden.“ Posch analysiert die russische Motivation: „Aus russischer Sicht ist diese Aktion nachvollziehbar. Russland ist beleidigt und Putin möchte dem Westen zeigen, dass er nicht tatenlos zusehen wird. Doch aus iranischer Perspektive wirkt es seltsam, kurz vor einem möglichen Angriff noch Waffen zu kaufen und dabei auch noch die Systeme zu präsentieren.“