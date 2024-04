Iran könnte Israel-Attacke jederzeit wiederholen

Israel will eine angemessene Botschaft schicken. Wie könnte die aussehen? Greift Israel Ziele innerhalb des Iran an, ist die Eskalationsgefahr sehr hoch. Wie etwa Ziele, die mit dem Atomprogramm zu tun haben. Das Problem: „Diese Anlagen sind tief in die Erde gebaut und gut geschützt. Dafür bräuchte es einen ganz massiven Angriff“, sagt Hinz.