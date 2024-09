„Rebel Ridge“: Wie“Rambo“, nur mit Hirn und Herz

Warum man tunlichst auf seine Eltern hören und beim Fahrradfahren artig einen Helm tragen sollte, bekommt Terry Richmond (Aaron Pierre) schmerzlichst am eigenen Leib zu spüren. Terry ist per Drahtesel auf dem Weg ins amerikanische Hinterland, nach Shelby Springs, um für seinen Cousin Kaution zu stellen. Danach wollen sie sich einen Truck zulegen und auf ehrliche Weise Geld verdienen. Doch der Traum von der zweiten Chance rückt in weite Ferne, als Terry stürzt. Ein Sturz, vor dem ihm allerdings – das hören alle Eltern jetzt ungern – auch ein Helm nicht bewahrt hätte. Terry wird nämlich von der lokalen Polizei vom Fahrrad gerammt. Angeblich wäre er vor dem Streifenwagen geflüchtet und die 36.000 US-Dollar in seinem Rucksack Drogengeld.