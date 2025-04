Tragisches Ende nach einer großartigen Aufholjagd

Aber stattdessen folgte bei seinem Lieblingsmajor das tragische Ende einer großartigen Aufholjagd. Mit einer verrückten Fehlerkette kassierte der Wiener das Triple-Bogey und scheiterte nach der 71er-Runde (eins unter Par) am Ende klar am Einzug in das Wochenende. Damit endete auch die starke rot-weiß-rote Cutserie in Augusta. Beim zehnten Start eines Österreichers an der Magnolia Lane (sechsmal Bernd Wiesberger, viermal Straka) gab es erstmals das vorzeitige Aus.