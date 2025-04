Insolvenz! Und das mitten im hippen Grazer Viertel

Betroffen vom am Freitag eröffneten Sanierungsverfahren ist laut den Kreditschützern des AKV Mario David Rosales Bados. Er ist seit 2019 Pächter des lateinamerikanischen Lokals Mi Casa in der Grazer Mariahilferstraße. An diesem Standort zog einst das Blendend Gäste von früh bis spät an. Im Umkreis befinden sich mehrere angesagte Bars.