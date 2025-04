König Charles bringt Giorgia Meloni zum Strahlen

Staatsbankett mit Mattarella am Mittwochabend

Am Mittwochabend nimmt die italienische Regierungschefin an einem Bankett mit König Charles und seiner Ehefrau Camilla im Quirinal in Anwesenheit des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella teil. Der Rom-Besuch fällt mit dem 20. Hochzeitstag des Königspaars zusammen. Die beiden hatten sich am 9. April 2005 das Jawort gegeben.