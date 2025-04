Nächste Millionenpleite bedroht Arbeitsplätze

Geld in Know-how investiert

Es ist vermehrt in die Ausbildung von Personal und zusätzliches Know-how investiert worden. Der Entfall zweier fix eingeplanter Großaufträge am Beginn dieses Jahres hat dann sämtliche Planungen zunichtegemacht. In der Bilanz sind die Passiva mit einem Buchwert von 2,98 Millionen Euro ausgewiesen, bereinigt um Aus- und Absonderungsrechte, Rückstellungen etc. ist von unbesicherten Verbindlichkeiten mit einer Größenordnung von rund 1,93 Millionen Euro auszugehen.