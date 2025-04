Seltene Krankheit: Topmodel stirbt mit 27 Jahren

Das Model verstarb an einer seltenen Gefäßerkrankung, wie auch auf Lucy‘s Instagram-Account bestätigt wurde. Sie wäre im Beisein ihrer Familie gestorben. „Möge Lucy in Frieden ruhen“, steht in weißen Buchstaben auf schwarzem Hintergrund. Nur wenige Stunden vor dem Post ihres Todes wurde ein Beitrag veröffentlicht, in dem es hieß, dass Lucy „um ihr Leben kämpft“.