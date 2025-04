Amanda Seyfried zwischen Trauma & Drogen-Epidemie

Es ist zwar schon vier Jahre her, dass HBO mit „Mare Of Easttown“ – mit Oscarpreisträgerin Kate Winslet in der Hauptrolle – einen an Perfektion grenzenden Serienhit gelungen ist, aber wenn man „Long Bright River“ sieht, kommen die Erinnerungen schnell zurück: Eine Polizistin, die am Stadtrand Philadelphias ermittelt, während die Traumata ihrer Vergangenheit sie auffressen. Dass NBCs Streaming-Service Peacock (bei uns ist die Serie auf Canal+ zu sehen) an diesem köstlich-dramatischen Kuchen mitnaschen wollte, kann man nicht verübeln – nur die Umsetzung aus der Romanvorlage von Liz Moore gerät leider etwas ins Stocken. Gefühlt nicht enden wollende acht Episoden lang drehen sich die Charaktere und ihre Beziehungen miteinander im Kreis, ohne dass sie wirklich Funken schlagen, bedauerlicherweise auch die der im Mittelpunkt stehenden Schwestern nicht. Ein Lichtblick ist der Cast, angeführt von einer wie immer brillanten Seyfried, der das wackelige Skript versucht auszutarieren.

Fazit: Mit einem guten Drehbuch hätte es ein zweistündiger Film auch getan.