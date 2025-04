ÖEHV-Team verliert auch zweiten Ungarn-Test

Für Österreich geht es am Donnerstag in Znojmo gegen Tschechien weiter, zwei Tage später steigt das Rückspiel in Linz (17.30 Uhr). Danach wartet vor der WM noch ein Test-Doppel gegen Deutschland, ehe bei der Generalprobe am 4. Mai Kanada in der Steffl Arena in Wien gastiert.