Kidman in „Holland“: Zu perfekt, um wahr zu sein

Atmosphärisch muss sich „Holland“ (ab sofort auf Amazon Prime Video) den Vergleich mit „Die Frauen von Stepford“ wohl gefallen lassen müssen. Auch das ähnlich missglückte Endergebnis der Satire-Verfilmung aus dem Jahr 2004, in der auch Kidman die Hauptrolle übernahm, könnte noch als Parallele gezogen werden. Kidman gibt zwar – wieder einmal – ihr bestes, bleibt aber auf weiter Flur alleine. Weder von Macfadyen als Ehemann mit zwei Gesichtern, noch von Bernal als helfender Retter bekommt sie genug Unterstützung – was nicht an den Schauspielern, sondern leider am Drehbuch liegt. Kurzum: Was mit dieser Besetzung und Geschichte ein spannender Thriller zum Nägelbeißen hätte werden müssen, wird eher zur Herausforderung, sich lang genug wach zu halten, um das sich überschlagende Ende noch zu erleben. Nancys anfängliche Frage können wir also guten Gewissens beantworten: Es ist zu perfekt, um wahr zu sein!