„Happy Face“: Mit guter Miene zum bösen Spiel

Manche Geschichten braucht man sich gar nicht erst ausdenken, denn das echte Leben schreibt sie quasi von alleine – fast zumindest. So auch jene der neuen Paramount+-Serie „Happy Face“. Benannt ist sie nach dem tatsächlich existierenden „Happy Face Killer“ Keith Hunter Jesperson, der, soweit man es ihm nachweisen konnte, Anfang der 90er-Jahre zumindest acht Frauen in den USA ermordet hat. Seinen Spitznamen erhielt er durch die Smileys, mit denen er seine Briefe zahlreichen Briefe an die Medien und Staatsanwälte signierte.