Eisbullen fixieren vierten Ligatitel in Folge!

Der KAC gab sich aber auch im dritten Drittel noch nicht geschlagen und rannte fast schon verzweifelt an. Doch ein ums andere Mal war bei Tolvanen Endstation. So verging die Zeit und die Eisarena wurde immer lauter, die KAC-Fans dafür indes immer leiser. Kurz vor Schluss traf Bourke noch ins leere Tor zum 4:0. Das war dann auch der Endstand. Die Bulls sweepten die Klagenfurter in der Finalserie und kürten sich so zum vierten Mal in Folge zum Eishockeyliga-Meister! „Es ist einfach unglaublich. Diese Truppe hat einen sensationellen Charakter“, jubelte Kapitän Raffl.