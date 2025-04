Admira nach Zittersieg weiter Tabellenführer

Admira Wacker hat den nächsten Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga-Rückkehr gemacht. Die zwölf Partien unbesiegten Niederösterreicher setzten sich am Freitagabend in Bregenz gegen Austria Lustenau in einer ordentlichen Zitterpartie 1:0 durch und führen die Tabelle der 2. Liga weiter vier Punkte vor Ried an.