Van der Bellens emotionaler Appell an Bevölkerung

Lage spitzt sich zu

Vor allem ab Samstag ist mit gröberen Regenmassen zu rechnen – vor allem in Niederösterreich spitzt sich die Lage aktuell zu. Am Sonntag klingt nach aktuellem Stand der Prognose der Regen im Westen Österreichs ab, während es im Norden und Osten weiter regnet, zeitweise auch stark. Am Montag liegt der Schwerpunkt des Regens im Gebiet von Wien und Eisenstadt bis Salzburg. Entspannung ist erst am Dienstag in Sicht.