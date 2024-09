Die Herausforderungen für die „Dritte im Bunde“

Die NÖ Landesgesundheitsagentur LGA hat mit Anfang September den Vorstand verstärkt. Neu im Amt, erläuterte Elisabeth Bräutigam jetzt in St. Pölten Pläne, wie sie in ihrem Bereich Abläufe optimieren will. An Erfahrung mangelt es der neuen Frau im Führungstrio mit Konrad Kogler und Alfred Zens jedenfalls nicht. „Vor Jahrzehnten galt der Grundsatz: Jeder hat das Recht auf einen ausgeschlafenen Arzt“, leitet die studierte Juristin und Medizinerin ihre Ausführungen ein. Die Reduzierung der Dienstzeiten vor einigen Jahren sei hier schon der erste Schritt gewesen.