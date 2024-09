Drei Vorzeigeprojekte für klimaschonende Mobilität

Der Bereich Mobilität ist in Vorarlberg bekanntlich der größte Bremsklotz auf dem Weg zur „Energieautonomie 2050“. Nach wir vor nimmt die Zahl der privaten Kfz zu, der Großteil davon wird immer noch von Verbrennermotoren angetrieben. Oder wie es der zuständige Landesrat Daniel Zadra (Grüne) formuliert: „Obwohl wir in Vorarlberg Klimaticket-Rekorde brechen und erstmals 50 Prozent aller Wege zu Fuß, mit dem Rad oder den Öffis zurückgelegt werden, sind wir noch lange nicht am Ziel.“