Landwirte in Not: Ernte durch Starkregen gefährdet

Die aktuellen Wetterprognosen geben wenig Anlass zur Hoffnung auf eine baldige Besserung. Bis zum Wochenende werden in vielen Regionen Österreichs Niederschlagsmengen von 100 bis 200 Millimetern erwartet, wobei lokal sogar deutlich höhere Werte möglich sind. Der Schwerpunkt des Regens verlagert sich dabei vom Süden des Landes am Donnerstag in den Osten am Freitag.