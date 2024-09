Höchste Warnstufe: Wetter hat Land fest im Griff!

Über 30 Grad und Hitzewarnung: Was vergangene Woche noch war, daran ist heute nicht mehr zu denken. Wer die Winterjacke noch nicht aus dem Schrank geholt hat, sollte besser zu Hause im Warmen bleiben. Denn auf den seit Donnerstag herrschenden Schneefall und Dauerregen wurde schon Freitagfrüh von der Österreichischen Unwetterzentrale (uwz) in einigen Regionen die höchste Warnstufe ausgerufen. Denn in Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und auch in Wien startet der Tag mit starkem und teils gefrierendem Regen.