Nächster Rücktritt in Österreichs Ski-Team!

Nach Mathias Graf hat mit Daniel Traxler der nächste ÖSV-Athlet seinen Rücktritt vom Ski-Cross-Sport bekanntgegeben. Das bestätigte der ÖSV am Donnerstag in einer Presseaussendung. Der 30-jährige Oberösterreicher brachte es in seiner Karriere auf zwei Weltcup-Podestplätze.