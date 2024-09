Weniger Arbeit bei gleichem Lohn – geht das denn?

Es war einmal ein Mann, der wohnte in einem Mietshaus und backte jeden Tag einen Kuchen. Er liebte seinen Kuchen und veränderte dessen Rezept daher nie. Eines Tages aber bemerkte er, dass ihn die Zutaten für seinen Kuchen langsam zu teuer kamen. Er nahm daher nur noch die Hälfte von allen Zutaten für seinen Teig, vom Mehl und von den Eiern, von Milch, Butter und den Haselnüssen. Als er seinen Kuchen nun aber aus dem Backrohr nahm, da war dieser zu seiner Enttäuschung nur noch halb so groß, obwohl er immer noch gleich gut schmeckte. Nun wurde der Mann nicht mehr so satt wie früher. Da kam ihm eine neue Idee.