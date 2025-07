Altacher siegten gegen vertragslose Schweizer

Das Interesse der wenigen Zuschauer galt vornehmlich den Neulingen im Altacher Team. Von denen Fetahu in der ersten Halbzeit eingesetzt wurde. Und auch die Führung per Flachschuss erzielte. Es war der 29. Treffer der Rheindörfler in der Vorbereitung, damit wurde die Toranzahl aus der gesamten vorigen Saison eingestellt. Fetahu wusste neuerlich in einigen Aktionen zu gefallen. Keeper Antosch spielte durch, in den wenigen Aktionen zeigte er sich sicher. Beim Gegentreffer, der aus klarer Abseitsposition entstand, war er chancenlos.