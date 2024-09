Wienerwald-Bier aus der tiefen Steyrtaler Schlucht

Durch die Lindenblüten erhält das Bier kräuterartige, leicht pfeffrige Nuancen. Im Geschmack sind Süße, Säure und Bitternoten gut ausbalanciert. Das macht das Bier trocken und liefert Komplexität. In der Nase finden sich fruchtig-säuerliche Eindrücke nach Johannisbeeren. Die Verbindung mit dem Hopfen erzeugt spannende und vielschichtige Fruchtaromen. – So unendlich blumig lobt Braumeister Axel Kiesbye jenen Gerstensaft, den er jetzt für die Österreichischen Bundesforste aus dem Revier Sattl im Steyrtal (OÖ) in die Zentrale holte.