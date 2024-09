Rechtsextreme Straftaten wieder stark gestiegen

SPÖ nimmt Regierung in die Pflicht

Trotz des Einflusses der Gesetzesnovelle bezeichnete Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, die Entwicklung als „dramatisch und besorgniserregend“. In einem Pressestatement forderte Schatz Maßnahmen ein und nahm die Bundesregierung in die Pflicht: „Bis heute hat die türkis-grüne Regierung trotz eines Beschlusses des Nationalrats im Jahr 2021 keinen Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus auf die Füße gebracht.“