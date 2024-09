EA, Epic & Co im Visier von Verbraucherschützern

Verbraucher, insbesondere Kinder, könnten die tatsächlichen Kosten digitaler Produkte oft nicht erkennen, was zu überhöhten Ausgaben führe, heißt es am Mittwoch in der Beschwerde, die die EU-Verbraucherorganisation BEUC und 22 ihrer Mitglieder bei der EU-Kommission und den EU-Verbraucherschutzbehörden eingereicht haben.