Das Festival lässt heuer Träume wahr werden

Das Festival stellt sich heuer ganz unter das Motto „Träume“ und verwirklicht diese an drei Abenden. Insgesamt 24 Installationen von internationalen Künstlern an 17 Standorten in der Grazer Innenstadt sind heuer zu bestaunen, dazu kommen noch vier „Points of Interest“, die das Festivalprogramm inhaltlich gut ergänzen. Übrigens kann man 13 dieser Arbeiten gratis sehen, nur für vier Standorte braucht man einen Festivalpass. Einer davon ist der Dom im Berg, wo das Grazer Kollektiv MO:YA wieder seine Zauber wirken lässt. Auch Kasematten, Schauspielhaus und Next Liberty verlangen den Pass. In letzterem ist eine spannende Arbeit von Fischli & Weiss zu sehen, mit der die Künstler 2003 den goldenen Löwen bei der Biennale in Venedig erringen konnten.