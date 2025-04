Ex-Teamstütze Makas: „Ziel muss WM und EM sein“

Österreichs Fußballfrauen kehrten am Samstag vom 1:3 in der Nations League in Holland zurück. Für das Schriebl-Team, das in Bregenz eincheckte, wäre bei besserem Spielverlauf mehr drinnen gewesen. Am Dienstag soll‘s in Altach erfolgreicher laufen. Daran glaubt auch Lisa Makas.