„Peinlich und blöd, aber das kann passieren“

Zwei seiner zehn Siege feierte Gerhard Berger in Suzuka, wo am Sonntag der dritte Formel-1-GP der Saison steigt. Welches Pulverfass die Legende in Ex-Team McLaren erkennt, was der Tiroler von den Red-Bull-Rochaden hält – und ob Ferrari in China tatsächlich beim Schummeln erwischt wurde...