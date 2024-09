Was wird aus dem Quartier Schendlingen?

„Menschen sollen sich wohlfühlen“

In Schendlingen sind die Sorgen jedenfalls groß, dass am Ende – wieder einmal – die Interessen der Investoren über die Bedürfnisse der Bewohner gestellt werden. Auch aus diesem Grund habe man die Studie in Auftrag gegeben, betont Bregenz-Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ): „Viele Bregenzer verbringen einen großen Teil ihrer Zeit in ihrem Quartier. Es ist daher eine wichtige Aufgabe der Politik, zusammen mit der Bevölkerung und Experten Rahmenbedingungen für eine möglichst hohe Lebensqualität zu schaffen, damit sich die Menschen nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch außerhalb dieses Raumes wohlfühlen.“