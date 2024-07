Altach holt Ex-Stürmerin von den Lokalrivalinnen

Mit 27 Toren war Selma Pajazetović, die bis zu ihrer Hochzeit im August 2023 Kajdić hieß, in der Saison 2022/23 maßgeblich am Aufstieg der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn in die Admiral Frauen Bundesliga beteiligt. In der vergangenen Spielzeit traf die 28-jährige Angreiferin – die in der Vergangenheit bereits ein Freundschaftsspiel für das kroatische Nationalteam (1:1 gegen Griechenland) bestritten hat, als auch ins bosnische Nationalteam einberufen worden war – in der zweiten Bundesliga-Runde beim 1:1 gegen BW Linz/Kleinmünchen sehenswert. Danach wurde ihre Einsatzzeit geringer, nach der Saison erfolgte die Trennung.