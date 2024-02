Summer soll Altach in die Champions League führen

Gute Nachrichten für die Altach-Ladys! Bernhard Summer hat seinen Vertrag als Cheftrainer des Tabellenzweiten der Admiral Frauen Bundesliga bis Juni 2025 verlängert. Der 56-Jährige hatte die Rheindörflerinnen vor zwei Jahren übernommen und holte seither in 36 Bundesligaspielen 26 Siege bei vier Remis und sechs Niederlagen. Zudem zogen die Altacherinnern in der vorigen Saison ins Finale des ÖFB-Cups ein. „Dieses Team bereitet mir ungebrochene Freude und Lust, jeden Tag noch ein bisschen besser zu werden. Die Entwicklung ist nicht nur spürbar, sondern spiegelt sich auch auf den Ergebnissen auf dem Platz wider“, erklärt Summer in einer Aussendung.